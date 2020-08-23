أكذوبة وأد العرب للبنات - سامح عسكر

2020/08/23 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر خطأ شائع في تفسير كلمة "الموءودة" في القرآن (بالأنثى)الحقيقة: أن فعل (الوأد) أي قتل الأطفال عند العرب كان شائعا (للذكور والإناث) بدليل قوله تعالى "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم" [الأنعام : 151]"ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطءا كبيرا" [الإسراء : 31]"وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم " [الأنعام : 137]" قد خسر الذي ......





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