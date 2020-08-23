محافظ البصرة : زيارة الكاظمي تدل على اهمية استقرار الوضع الامني في المحافظة

2020/08/23 | 00:46 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اكد محافظ البصرة، اسعد العيداني :" ان وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة البصرة، دليل على اهمية استقرارها الذي يؤثر على اوضاع البلد اجمع ".وقال العيداني في تصريح صحفي ، عقب اجتماع امني مع رئيس الوزراء عقد في قيادة العمليات بالبصرة:" ان زيارة رئيس مجلس الوزراء الى البصرة تدل على اهميتها ومكانتها في العراق، ، مما يؤكد ضرورة استقرار الوضع الامني فيها، لتداخله في الكثير من المجالات وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي ".واضاف " ان الزيارة جاءت في اطار سعي الحكومتين الاتحادية والمحلية لاستتباب الامن في المحافظة ومواصلة التحقيق في الجرائم التي وقعت مؤخرا ".واشار الى :" ان رئيس مجلس الوزراء وجه كافة الوزارات والاجهزة الامنية بالاجتماع مع دوائرها في محافظة البصرة من اجل مناقشة الخطط الامنية الجديدة لتعزيز الوضع الامني"، مبينا :" ان الكاظمي اكد ضرورة تعزيز ورفع الروح المعنوية للاجهزة الامنية لاداء مهامها وحل كل المشاكل والمعوقات التي قد تعيق عملها ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل مساء السبت الى البصرة ، يرافقه وفد امني كبير، وعقد اجتماعا مع الاجهزة الامنية والحكومة المحلية في مقر عمليات البصرة./ انتهى

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