الساعدي من البصرة: جهاز مكافحة الارهاب مستعد لتنفيذ أي واجب

2020/08/23 | 00:47 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، استعداد جهاز مكافحة الارهاب لتنفيذ اي واجب.





وقال الساعدي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محافظة البصرة مساء السبت، إن "جهاز مكافحة الارهاب مستعد لتنفيذ أي واجب، وسنبقى في البصرة".

ووصل الكاظمي، مساء السبت، الى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقد الكاظمي فور وصوله الى محافظة البصرة اجتماعاً امنياً موسعاً ضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع والقادة الامنيين في المحافظة.

وتوعد الكاظمي القتلة بالقصاص العادل قريباً جداً.

وفاء الفتلاوي

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