حزب الله يعلن اسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

2020/08/23 | 00:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية::الفرات نيوز} أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.وقالت هيئة العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، في بيان مقتضب، إن "المقاومة الإسلامية أسقطت عصر يوم السبت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب".وأضاف أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، سقوط طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل في أراضي لبنان.وقال "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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