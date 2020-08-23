كورونا البرازيل.. حصيلة مرعبة للاصابات والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/08/23 | 01:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء السبت، عن تسجيلها 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 50032 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3582362.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية ارتفاعا في الإصابات الجديدة مقارنة مع الإحصائيات الأخيرة، حيث سجلت في البرازيل يوم 19 آب 49298 إصابة، وفي 20 آب 45323، وفي 21 آب 30355 حالة جديدة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 892 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 114250 شخصا.

وهذا العدد أقل بكثير من مستوى الوفيات اليومية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد 19 آب 1212 حالة جديدة، وفي 20 آب 1204، وفي 21 آب 1054.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وفاء الفتلاوي

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