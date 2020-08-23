2020/08/23 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد حذر حزب الله في وقت سابق، من أنه "يلعب بالنار" بعد محاولة التسلل التي نسبت إليه.

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