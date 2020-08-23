سان جيرمان يخطط للتعاقد مع لاعب ريال مدريد

2020/08/23 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنّ نادي باريس سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي فريق ريال مدريد، في نافذة الانتقالات الصيفية.

ويسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع ظهير أيسر من أجل تعزيز صفوفه الفترة المقبلة.

وحسب “ديفنسا سنترال” الإسبانية فأن باريس يسعى لضم الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون لاعب ريال مدريد والمُعار إلى إشبيلية.

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