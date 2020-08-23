خلية ازمة الديوانية تصدر 12 قرار جديد لمواجهة كورونا خلال مراسم عاشوراء

2020/08/23 | 01:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت خلية الازمة في محافظة الديوانية 12 قرار جديد لمواجهة فيروس كورونا خلال احياء مراسم عاشوراء.وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها بحثت في اجتماع ترأسه نائب رئيس الخلية، النائب الثاني للمحافظ مالك الحسيني، مراجعة الموقف الوبائي واخر التطورات وما يتعلق بالاستعداد لاحياء مراسم عاشوراء، وأصدرت جملة قرارات تهدف للحد من تفشي جائحة كوفيد 19 في المحافظة منها:-1) الزام المواكب الحسينية بالتقييد بتنفيذ قرارات خلية الازمة المتعلقة بالوقاية الاجتماعية وتحديد اعداد المشاركين في مراسيم العزاء مع الزام المشاركين بارتداء الكمامات والكفوف وضمان مسافة الأمان بين المشاركين سواء كانت المراسيم جلوسا او مسيرا او وقوفا. 2) عقد اجتماع مع هيئة المواكب الحسينية يبث عبر منصات التواصل الاجتماعية للتعريف بإجراءات خلية الازمة وضرورة الالتزام بها للحفاظ على صحة المواطنين.3) تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجرا لجميع أيام الأسبوع.4) التشديد على تطبيق الاجراءات الصحية الصادرة عن خلية الازمة في محافظة الديوانية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي الاحترازي والاجتماعي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأسواق والمحال التجارية والمولات.5) يخول مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بتحديد نسبة الدوام بما يضمن تمشية وإنجاز معاملات المواطنين مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين على حد سواء، وبخلاف ذلك يحاسب مدير الدائرة المقصرة.6) التشديد على الالتزام بتعليمات المرجعية حول التباعد الاحترازي لإحياء الشعائر الحسينية.7) دعوة الأوقاف السني والشيعي والصابئة المندائيين والديانات الأخرى الى توجيه خطباء وأئمة المساجد والحسينيات والمعابد لنشر الوعي الصحي والثقافي واهمية الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء في المحافظة خاصة خلال شهري محرم وصفر.8) التزام جميع الوحدات الإدارية التابعة الى المحافظة بجميع القرارات الصادرة عن خلية الازمة.9) دعوة المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي الثقافي من خلال البرامج والتقارير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين اثناء إقامة الشعائر الحسينية في المواكب.10) حجز الاجهزة الأمنية للسيارات المخالفة للتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات او عدم الالتزام بالعدد المحدد في التعليمات الصادرة خلال الحظر الجزئي، ويعتبر سائق المركبة مسؤولا عن المخالفة سواء كانت حكومية او خصوصي.11) فتح المحلات التجارية في المولات والأسواق وفق الضوابط الصحية التي وضعتها وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابها المرقم (797) في 15/حزيران/2020، الذي حدد ساعات العمل لغاية الثامنة من مساء أيام حظر التجوال الجزئي.12) تهيئة القاعات الامتحانية وتجهيزها بمعدات الوقاية (الكمامات، الكفوف، المعقمات) ، وتعفيرها، لتمكين الطلبة من أداء الامتحانات الوزارية، ومنع الطلبة من دخول المركز الامتحاني بغير ارتداء الكمامات.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة الديوانية تصدر 12 قرار جديد لمواجهة كورونا خلال مراسم عاشوراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة الديوانية تصدر 12 قرار جديد لمواجهة كورونا خلال مراسم عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).