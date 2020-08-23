2020/08/23 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح أولا: ماسة 1 - البنية السكانية و المرافق و نظام الضرائب ( الإتاوات )تميز التأريخ لمنطقة ماسة، خاصة في القرن التاسع عشر، من منظور ابراهيم الماسي بالبعد الإحصائي، و العنصر التسجيلي، في إطار الرؤية التاريخية الشمولية ذات النفس الأدبي للكتابة عند الكاتب، وخاصة في مستوى شقها المتعلق بسيرته الذاتية و صلتها الوطيدة بأدب الرحلة، باعتبار الكاتب كان بصدد رحلة طويلة في طلب العلم.



هكذا، نلاحظ أن ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوس ماسة في القرن التاسع عشر من خلال كتاب: أخبار ابراهيم الماسي - عن تاريخ سوس في القرن التاسع عشر - محمد بقوح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوس ماسة في القرن التاسع عشر من خلال كتاب: أخبار ابراهيم الماسي - عن تاريخ سوس في القرن التاسع عشر - محمد بقوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).