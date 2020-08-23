وسط الاحتجاجات.. حجب عشرات المواقع الإلكترونية في بيلاروسيا

2020/08/23 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجبت السلطات في بيلاروسيا أكثر من 50 موقعا إلكترونيا إخباريا تنشر تقارير عن كيف اهتزت البلاد بسبب أسبوعين من الاحتجاجات التي تطالب الرئيس السلطوي، ألكسندر لوكاشينكو، بالتنحي بعد قضاء 26 عاما في السلطة.

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