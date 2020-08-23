وكالة: التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون

2020/08/23 | 01:57 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يشير في مؤتمر صحفي في الرياض في الثاني من يوليو تموز 2020.تصوير: أحمد يسري - رويترزالقاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بمتفجرات صباح يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) في المجال الجوي اليمني بعدما أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية

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