"الكأس المقدسة".. مشروع جوي أميركي قد يغير "قواعد اللعبة"

2020/08/23 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وينظر إلى هذا النوع من المحركات الذي يمزج بين قدرات التوربينات النفاثة التقليدية والطائرات النفاثة عالية السرعة، على أنه "الكأس المقدسة" إذا ما كان الأمر يتعلق بتطوير طائرات تفوق سرعة الصوت.

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