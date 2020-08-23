مبابي يؤكد جاهزيته لنهائي دوري الأبطال

2020/08/23 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري ابطال اوروبا .

وقال مبابي إنه يريد كتابة التاريخ لفرنسا بحصد لقبها الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 27 عاما عندما يلعب فريقه ضد بايرن ميونيخ في النهائي اليوم الأحد.

وفاز سان جيرمان على أتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيج في دور الثمانية ثم الدور قبل النهائي ويشعر مبابي براحة بشأن اختبار بايرن ومدى أهميته للكرة الفرنسية.

وكان أولمبيك مرسيليا هو آخر فريق فرنسي يحرز لقب البطولة القارية الأبرز عندما تغلب 1-صفر على ميلان في 1993.

ورغم أن عمره 21 عاما فقط حفر مبابي مكانه في تاريخ كرة القدم الفرنسية بعد الفوز بكأس العالم قبل عامين ووصف الحالة داخل فريقه الآن بتلك التي كان عليها المنتخب مع المدرب ديدييه ديشان في روسيا.

وبينما تقام المباراة النهائية باستاد دا لوز بدون جماهير مثل كل مباريات دور الثمانية بسبب جائحة فيروس كورونا شدد مبابي على أن الأجواء ما زالت استئثنائية.

وقال "بالتأكيد من الغريب اللعب بدون جماهير لكنه دوري أبطال أوروبا.



يمكن الشعور بذلك في حدة المباريات والتوتر الذي يحدث.



نظام نسخة العام الحالي كان استثنائيا جدا وسيظل في الذاكرة لفترة طويلة بسبب المأساة".

وكشف توماس توخيل مدرب سان جيرمان عن أن الإيطالي ماركو فيراتي استعاد لياقته وربما يشارك في جزء من المباراة.



وفقا لـ "رويترز".

وغاب فيراتي عن مواجهة أتلانتا في دور الثمانية بسبب إصابة في الساق لكنه شارك كبديل لمدة ثماني دقائق ضد لايبزيج في الدور قبل النهائي.

وتابع المدرب الألماني "إصابة ماركو كانت ضربة قوية لنا ولم تكن عضلية ولهذا السبب فالمخاطرة ليست كبيرة.



الأمر يتعلق بشعوره بالألم.



هل يستطيع اللعب لمدة 120 دقيقة؟ لا بالطبع لا.



سنحدد اليوم مدى إمكانية مشاركته من البداية".

وسيكون على توخيل تحديد مدى جاهزية الحارس الأساسي كيلور نافاس أم سيعتمد على الحارس البديل سيرجيو ريكو.

المصدر: سبوتنيك

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