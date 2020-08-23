بلدية طهران تحت نيران المتشددين بسبب لوحة مرورية

2020/08/23 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال محمدي في مقابلة مع شبكة أخبار الطلاب "اس ان ان" ، إن إسقاط كلمة "الإسلامية" كان خطأ وليس "محاولة منهجية" من قبل البلدية، متوعدا بعقاب المسؤولين عن تلك الحادثة حتى لو تم عن غير قصد.

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