العراق.. التحالف الدولي سينسحب من قاعدة التاجي الأحد

2020/08/23 | 02:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، يوم السبت، أن التحالف الدولي سينسحب من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد....

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