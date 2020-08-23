الكاظمي من البصرة: لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنيَّة

2020/08/23 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

توجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة البصرة للاطلاع على الأوضاع الأمنية فيها، وعقد فور وصوله إلى الفيحاء سلسلة اجتماعات مع القيادات الأمنية للوقوف على الخروقات التي حصلت في المحافظة خلال الأيام الماضية، وهي الخطوة التي تأتي بشكل مباشر بعد عودته أمس إلى أرض الوطن، مختتماً زيارةً وُصِفتْ بـ»الناجحة» إلى واشنطن. وقبيل عودته إلى العراق، بحث الكاظمي مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بينما أبدى أعضاء بمجلس النواب من مختلف الكتل السياسية ترحيبهم وتفاؤلهم بالنتائج الأولية الإيجابية لزيارة رئيس الوزراء، مؤكدين أنها تمثل التزاماً معلناً للبرنامج الوزاري في النأي بالعراق بعيداً عن الصراعات الدولية والإقليمية وبناء علاقات متوازنة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته «الصباح» أنَّ «الكاظمي وصل إلى البصرة يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية ورؤساء هيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع.

وشدد الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، على أنَّ « التواجد في البصرة لأمر استثنائي، فالمدينة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها، وأنَّ جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين».

وحث رئيس الوزراء القيادات الأمنية على العمل بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، مؤكداً وجود مجرمين يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملاً يوازي خطورة هذه الجريمة، داعياً الى تلافي الإخفاقات التي حصلت، مبينا أنَّ عمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقاً لا نقبل التهاون إزاءه.



وأوضح القائد العام للقوات المسلحة قائلا: « لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق، ومن يُخطئ ومن يُخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية».

وأشار الكاظمي إلى ضرورة استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، مبيناً أنَّ مجيئه إلى البصرة على رأس وفد أمني رفيع جاء عقب عودته بشكل مباشر من واشنطن، بهدف العمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة .

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