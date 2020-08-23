التربية لـ { الصباح »: الأسبوع الحالي.. إعلان نتائج الامتحانات التمهيديَّة

2020/08/23 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

حددت وزارة التربية الأسبوع الحالي موعداً لإعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي (2019 – 2020).

وقال معاون مدير عام التقويم والامتحانات في الوزارة نعمة حربي بتصريح خاص أدلى به لـ«الصباح»: إنَّ «وزارته ستُتم تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة الخارجيين خلال اليومين المقبلين»، مؤكدا انه «سيتم إعلان النتائج النهائية الاسبوع الحالي، وستوزع عن طريق الموقع الالكتروني وفي قسم الامتحانات بالمديريات العامة».



ووصف المشاركة بالامتحانات بالجيدة، مبينا انها «شهدت التزاما عالياً من المشاركين»، مفصحا عن ان النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين، عادا ذلك انجازاً في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا، منوها بأنَّ الامتحانات لم تشهد حدوث أي خروقات منذ أن بدأت في التاسع من الشهر الحالي وحتى امس السبت.

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