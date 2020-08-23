2020/08/23 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

سجلت المكسيك ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت آخر البيانات الرسمية تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ60 ألفا، فيما فاقت الإصابات عتبة الـ555 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر الأحد، تسجيل 644 حالة وفاة و6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 556216 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 60254 حالات وفاة.

يشار إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك.. وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك.. وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).