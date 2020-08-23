2020/08/23 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت 15 أغسطس، يومٌ مهيبٌ في تاريخ سلفنا المصري الصالح.



مهرجانٌ أسطوريّ يحتفل فيه أجدادُنا بالنهر العظيم الذي قدّسوه وكرّموه، لأنه سرُّ أسرار الحياة، وسبب حضارتنا التي جعلت مصرَ "أمَّ الدنيا".



"الماءُ" كان هاجس الإنسان الأول؛ ليشرب ويزرع.



إن وجد النهرَ، استقر وعمّر وشيّد وزرع وابتكر الفنونَ والعلوم، فتنشأ حضارةٌ.



أما الصحراويون فيطاردون الآبار.



كلما جفّت بئرٌ، بحثوا عن أخرى يتحلّقون حولها حتى تجفَّ، ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاءُ النيل … عند السلف الصالح - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاءُ النيل … عند السلف الصالح - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).