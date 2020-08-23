تقرير: متظاهرو البصرة يواصلون مهاجمة مقرات الأحزاب الموالية لإيران

2020/08/23 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التلفزيون الرسمي العراقي إن قوات الأمن أغلقت الشوارع الرئيسية، السبت، في مدينة البصرة الجنوبية، بعد أن أضرم المحتجون النار في مبنى البرلمان المحلي وفي عدد من مقرات الميليشيات الشيعية، ردا على مقتل قادة الاحتجاجات، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

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