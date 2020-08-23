2020/08/23 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت جامعة ولاية أريزونا دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك ودعت لإغلاق حساب على إنستغرام يروج لـ "حفلات فيروس كورونا" التي يُفترض أنها تحدث في الحرم الجامعي.

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