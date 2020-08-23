عالم بريطاني يحذر:

2020/08/23 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ في بريطانيا، البروفيسور سير مارك والبورت، من بقاء فيروس كورونا المستجد إلى الأبد، مرجحا أن يحتاج الناس لقاحات منتظمة ضد "كوفيد 19".

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