قرار قضائي بإبقاء

2020/08/23 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة إسرائيلية بإبقاء مخطوطة "تيجان دمشق" في المكتبة الوطنية في إسرائيل.

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