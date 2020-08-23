رسائل نارية يطلقها رئيس الوزراء العراقي من البصرة

2020/08/23 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات الامنية والعسكرية في البصرة "إن هناك جماعات خارجة عن القانون ترهب أهل البصرة، وهي ت...

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