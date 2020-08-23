المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيعلن الأحد عن

2020/08/23 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكناني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد، غدا الأحد، مؤتمرا صحافيا عند الساعة السادسة مساء بشأن "اختراق مهم في علاج فيروس كورونا".

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