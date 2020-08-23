الکاظمي ما بعد زیارة واشنطن !!

2020/08/23 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئیس الوزراء العراقي مصطفی الکاظمي الی بغداد بعد زیارة مثیرة للجدل استغرقت أربعة أیام وفور عودته بدأت التساؤلات تنهال حول نتائج وجدوی الزیارة وال...

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