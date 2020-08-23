الكاظمي يرفض معارضة التطبيع الاماراتي ويفتخر بعلاقته مع أميركا

2020/08/23 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، عن فخره بالعلاقات الاميركية العراقية، مبينا ان قرار تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات هو قرار اماراتي ويحب علينا عدم التدخل

وقال الكاظمي في تصريح لـ”واشنطن بوست” اطلعت عليه /المعلومة/ انه “نريد قوات اميركية تركز على التدريب وبناء القدرات العراقية ولسنا بحاجة الى قوات للقتال”.

واضاف ان “القادة العراقيون السابقون كانوا يشعرون بالاستحياء من الاقرار بالدعم العسكري الاميركي في العراق ونحن نشعر ان هذه العلاقة لا تحرج احدا، نحن فخورون بها”.

وتابع الكاظمي ان ” قرار تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات هو قرار اماراتي ويحب علينا عدم التدخل مطلقا” انتهى 25د

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