كورونا يعرقل جهود إطفاء غابات كاليفورنيا.. ما علاقة السجناء؟

2020/08/23 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دى فيروس كورونا المستجد لعرقلة جهود برنامج العقوبات البديلة للسجناء في ولاية كاليفورنيا المستخدم لإطفاء حرائق الغابات في الولاية الأميركية، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

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