في زيارة لعائلة رهام يعقوب.. الكاظمي يقسم على القصاص من قتلة ناشطي البصرة (صور)

2020/08/23 | 08:38 - المصدر: NRT عربية

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الكاظمي خلال زيارته لمنزل الناشطة رهام يعقوب

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تعهد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمحاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في البصرة ومدن أخرى.

جاء ذلك خلال زيارته لعائلة الناشطة رهام يعقوب في البصرة، مساء أمس السبت، 22 آب 2020، حيث أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قدم خلال زيارته أمس إلى مدينة البصرة تعازيه لعائلة الناشطة رهام يعقوب التي اغتيلت وسط مدينة البصرة الأربعاء الماضي، وتعهد لهم بالقبض على من تسببوا بمقتلها".

وقال الكاظمي، خلال زيارته لأسرة رهام يعقوب "أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدرا".

وأكد الكاظمي لعائلة يعقوب ولأهالي البصرة أن "أمد المعتدين والمجرمين قصير".

وأضاف قائلا "إن كلمات الشهيدة قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحرا، وتحولت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء أمس السبت، الى محافظة البصرة وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية في مقر قيادة المحافظة.

ر.إ

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