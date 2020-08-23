2020/08/23 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الأحد، أن يشهد الشهر المقبل تحولات في الطقس، لافتا الى وجود فرص "عالية" لهطول الأمطار.



وقال عطية في تدوينة تابعها "ناس" (23 اب 2020)، إن "خرائط بخار الماء والحمل الحراري بداية شهر أيلول المقبل تشير إلى فرص عالية لحالة جوية ممطرة في العراق وبلاد الشام وغرب السعودية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة بشكل وقتي، فضلاً عن اشباع الطبقات ببخار الماء اللازم لتشكل سحب ركامية بشرط وجود حمل عالي".

من جانبه قال المتنبئ واثق السلامي، إن "المنخفض الجوي ما يزال يؤثر بقوة على الأجزاء الشرقية من تركيا مسببا طقسا ممطراً بغزارة وفيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق هناك".

وتوقع، أن "تندفع بعض السحب الرعدية الممطرة نحو مناطق من شمال البلاد اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحدد مدى تأثير منخفض ’عنيف’ تسبب بفيضانات ’عارمة’ على العراق!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحدد مدى تأثير منخفض ’عنيف’ تسبب بفيضانات ’عارمة’ على العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).