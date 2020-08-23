كتاب جديد : طباخ صدام حسين الشخصي يروي تفاصيل تنشر لاول مرة

2020/08/23 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت “البسطرمة” التي يحبها صدام حسين إليه بالقصر الرئاسي قبل أيام من الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ورغم أنني كنت قد تركت الخدمة قبل سنوات فإنني بقيت على علاقة بالقصر وواصلت طبخ الأكلات المحببة التي يحبها الرئيس الراحل وحملها إليه..هكذا تحدث الطباخ الشخصي لصدام في كتاب ترجم للهولندية مؤخرا “على مائدة الدكتاتور”، لمؤلف بولندي […]

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