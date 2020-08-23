مصدر: القوات الامريكية تنسحب اليوم من قاعدة التاجي.. وهذه وجهتها

2020/08/23 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، أن القوات الامريكية ستُسلم قاعدة التاجي في شمال العاصمة بغداد إلى القوات العراقية اليوم الأحد.





يأتي ذلك بالتزامن مع بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن والتي بحث فيها انسحابَ القوات الامريكية من العراق ضمن مواضيع أخرى.

وأشار المصدر في تصريح صحفي الى ان "اليوم وبعد مرور تلك الأعوام بمنعطفاتها ومنعرجاتها، ستتسلم العمليات المشتركة من قوات التحالف وخاصة الأميركية موقعها في قاعدة التاجي التي تعتبر الأهم لهذه القوات" مرجحاً "توجهها إلى قاعدتي البغدادي في الأنبار والحرير في إربيل".

وتشرف على عملية الإنسحاب القيادة المشتركة المسؤولة عن التنسيق مع قوات التحالف ما يجعل دورها ينحصر بعد الانسحاب في عمليات التدريب وتبادل المعلومات.

وما تبقى من هذه القوات المنسحبة سوف تعود للدول التي جاءت منها دون تموضعها أو انتشارها مجددا في أي قاعدة بالعراق.



وفق المصدر.

وبالعودة لتاريخ الخامس عشر من تموز عام 2014، أي منذ وصول قوات التحالف الدولي نجد أن هذه القوات تركز دورها في القضاء على داعش وساهمت في معارك تحرير الموصول والأنبار وصلاح الدين.

وبعد دحر داعش عام 2017 تحولت مهاما لتدريب القوات العراقية وتسليحها وتقديم المعلومات الاستخباراتية لها، بالإضافة للدعم العسكري المباشر من خلال الطلعات الجوية لملاحقة خلايا داعش النائمة وتحييدها بالضربات.

أما أبرزالقواعد التي كانت موجدة فيها، التاجي شمال بغداد قاعدة مطار بغداد قاعدة بلد في صلاح الدين وقاعدة الحبانية في الأنبار وقاعدة عين الاسد في الانبار، قاعدة K1 في كركوك والحرير في إربيل.

عمار المسعودي

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