أنا أضع الكمامة.... - عائشة العلوي

2020/08/23 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_العلوي توجهت إلى محل البقالة لأشتري بعض من اللوازم والسلع.



كان هناك التزام من الزبائن بالشروط الصحية لتفادي العدوى فيما بيننا (مسافة الأمان، وضع الكمامات...).



ولتوفير السرعة المطلوبة، شغل "مول الحانوت" شخصين إضافيين معه.



الأول يعمل بالخارج من أجل البضائع التي لا يمكن تخزينها بالداخل.



والثاني يعمل بالداخل من أجل المساعدة وتسهيل تجميع السلع للزبائن.



هذه التدابير تساعد على عدم الاكتظاظ في المحل.



وكساكنة الح ......





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