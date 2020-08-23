الصحة العالمية تأمل بانتهاء «كورونا» خلال أقل من عامين

2020/08/23 | 09:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن العالم يجب ان يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في غضون أقل من عامين.وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كوفيد-19 في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الانفلونزا الإسبانية عام 1918. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس «لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين». وأضاف جيبريسوس أنه عبر «الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918»، مضيفاً «في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه».ومن جانبها، قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.وأضافت خلال إفادة في جنيف «شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات...وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها».

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