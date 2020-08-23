“أندرويد” يمكنه إخطار المستخدمين عند تسريب كلمات المرور

2020/08/23 | 09:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لمستخدمي “أندرويد” الاستفادة من ميزة أمان جديدة وبسيطة، ستوفر عليهم الكثير من المتاعب والاختراقات.وفي العام الماضي، أعلنت غوغل عن عدد من ميزات الخصوصية الجديدة لتطبيقات خرائط غوغل و”يوتيوب” و”غوغل كروم”، ذات الشعبية الكبيرة.ومن بين هذه الأدوات الجديدة، تبين أن ميزة فحص كلمة المرور متوفرة ضمن تطبيق “كروم”، حيث تخطر المستخدمين تلقائيا عند […]

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