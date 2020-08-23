الكاظمي عن الشهيدة رهام: كلماتها ارعبت المجرمين.. لن يفلتوا من العقاب

2020/08/23 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعائلة الشهيدة رهام في البصرة، ان المجرمين لن يفلتوا من العقاب.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان أن “رئيس الوزراء قدّم تعازيه لعائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب، وذلك خلال زيارة أجراها في ساعة متأخرة من ليل السبت لمنزل الشهيدة في البصرة”.

وعبّر الكاظمي بحسب البيان، عن “عميق مواساته لعائلة الشهيدة، مؤكداً لهم ولأهالي البصرة أن أمد المعتدين والمجرمين قصير”.

وقال الكاظمي أمام عائلة الراحلة رهام: “أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً”.

وأضاف رئيس الوزراء، “إن كلمات الشهيدة قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة”.

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