الكاظمي يقسم لعائلة ريهام بأن ’’دماءها ودماء الهاشمي وتحسين’’ لن تذهب هدراً

2020/08/23 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

قدّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعازيه لعائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب، وذلك خلال زيارة أجراها سيادته في ساعة متأخرة من ليل السبت لمنزل الشهيدة في البصرة.

وعبّر الكاظمي عن عميق مواساته لعائلة الشهيدة، مؤكداً لهم ولأهالي البصرة أن أمد المعتدين والمجرمين قصير.

وقال سيادته أمام عائلة الشهيدة: أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً.

وأضاف الكاظمي في معرض مواساته: إن كلمات الشهيدة قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة.

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