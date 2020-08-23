2020/08/23 | 09:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مدينةَ البصرة جنوبي البلاد بعد أن شهدت المدينة اضطرابات امنية.وعقدت القيادات الأمنية والسياسية في البصرة اجتم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلامي عراقي: بعض شبابنا اصبحوا حطبا لجهات تقود المظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلامي عراقي: بعض شبابنا اصبحوا حطبا لجهات تقود المظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).