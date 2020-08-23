الخفاجي يكشف موعد انسحاب التحالف الدولي من قاعدة التاجي

2020/08/23 | 09:09 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم قيادة العمليات

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن قوات التحالف الدولي ستنسحب من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال الخفاجي، في تصريح لوسائل إعلام روسية، أمس السبت، 22 آب 2020، إن "قوات التحالف ستنسحب اليوم الأحد، من قاعدة التاجي شمالي بغداد"، مبينا ان عملية الانسحاب منها ستجري صباحا بحضور قيادات عسكرية من الطرفين".

جدير بالذكر ان قوات التحالف الدولي أعلنت في وقت سابق، عن انسحابها من بعض المعسكرات والقواعد العراقية وفق جدول زمني معد مسبقا مع الحكومة العراقية.





ر.إ

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