ترامب يعلن اليوم عن

2020/08/23 | 09:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكناني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد، اليوم الأحد، مؤتمرا صحافيا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن بشأن "اختراق مهم في علاج فيروس كورونا".وقالت ماكناني إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستيفان هان، سيكونان بين الحاضرين.وكان الرئيس الأميركي غرد أمس السبت على حسابه على "تويتر" قائلا إن "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم، من الواضح أنهم يأملون في تأخير العلاج إلى ما بعد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني (موعد الانتخابات الرئاسية) يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية.وكان هان أكد هان للأمريكيين مطلع هذا الشهر أن الوكالة "لن تقطع الطريق للموافقة على لقاح".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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