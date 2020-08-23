قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التاجي

2020/08/23 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن التحالف الدولي يعتزم سحب قواته من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن “قوات التحالف ستنسحب اليوم من قاعدة التاجي، وستجري عملية الانسحاب منها صباحا بحضور قيادات عسكرية من الطرفين”.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسن، قد أعلن في لقاء متلفز ان الوفد العراقي اتفق مع واشنطن على إقرار جدولة إعادة انتشار القوت الأميركية في البلاد.

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