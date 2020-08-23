نائب مستقل يكشف عن عائق كبير امام اجراء الانتخابات المبكرة وعضوية النواب الجديد

2020/08/23 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب المستقل باسم خزخل خشان عن وجود عائق كبيرة يحول دون شرعية الانتخابات المقبلة وعضوية النواب الجديد مابعد اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية يحول دون مصادقة تلك المحكمة على عضوية النواب الجدد ونتائج الانتخابات.

وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الانتخابات المبكرة بالإمكان اجرائها لكن بعد ان يتم التوافق على مخالفة الدستور، لان قانون المحكمة الاتحادية مازال عالقا داخل أروقة مجلس النواب”.

وأضاف ان “البلد يعيش في أسوأ مراحل الدولة، لان القانون غير مطبق بالشكل الصحيح، وينبغي الضغط على مجلس القضاء من اجل التطبيق الصحيح والفعلي للقانون”.

وبين ان “الانتخابات لايمكن اجرائها من دون المحكمة الاتحادية لان الانتخابات ستكون باطلة في حال عدم وجود هذه المحكمة كما ان عضوية النائب في البرلمان ستكون غير صحيحة لان عضوية النائب تكون من تاريخ مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات”.



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