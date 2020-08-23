المالية النيابية توضح التوقيتات الزمنية لاعداد وتقديم الموازنات

2020/08/23 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، التوقيتات الزمنية لاعداد وتقديم الموازنات بحسب القانون، لافتا الى ان الموازنة يجب ان توضع على طاولة البرلمان قبل 15 تشرين الأول.

وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “هناك توقيتات لتقديم الموازنة حسب قانون الإدارة المالية، اذ ينبغي اعداد وتقديم تقديرات لـ 3 سنوات في شهر اذار في حين تقوم وزارتي المالية والتخطيط وحسب المادة خامسا من قانون الإدارة المالية، بتقديم تقديراتها للموازنة في شهر حزيران”.

وأضاف ان “موازنات المحافظات والاقاليم ينبغي اعدادها في شهر تموز، لتقدم لوزارتي المالية والتخطيط، في حين يفترض ان تقوم الوزارتين خلال شهر أيلول بارسال مسودتين للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء تتضمن تقديم مشروع الموازنة وتقديم وثيقة السياسة المالية لثلاث سنوات”.

وبين ان “السنة الأولى تكون الحكومة ملزمة بالموازنة التي تم اعدادها في حين تكون موازنة السنتين التي تليها غير اجبارية”، لافتا الى ان “الحكومة يفترض ان ترسل الموازنة قبل 15 تشرين الأول للبرلمان”.



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