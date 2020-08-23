البيت الأبيض يعلن عن “اختراق” مهم في علاج كورونا سيعلن عنه ترامب اليوم

2020/08/23 | 09:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كايلي ماكناني، الاحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا عند الساعة السادسة مساء بشأن اختراق مهم في علاج فيروس كورونا”.

وقالت ماكناني إن “وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستيفان هان، سيكونان بين الحاضرين”.

وكان الرئيس الأميركي غرد امس السبت على حسابه على “تويتر” قائلا إن “الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم..



من الواضح أنهم يأملون في تأخير العلاج إلى ما بعد 3 تشرين الثاني (موعد الانتخابات الرئاسية) يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح”.

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وكان هان قد أكد للأمريكيين مطلع هذا الشهر أن الوكالة “لن تقطع الطريق للموافقة على لقاح”.

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