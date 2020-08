البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن ’اختراق كبير’ يتعلق بعلاج ’كورونا’

2020/08/23 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، أن الرئيس ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد في الساعة 6 مساء لمناقشة "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.



وقالت ماكناني، إن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، وستيفان هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، سيحضران المؤتمر، بحسب شبكة CNN.

واتهم الرئيس الأميركي في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الأميركية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، يوم السبت، "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات.



من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".

