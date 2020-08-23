الكعبي: خلافات سياسية كبيرة تلوح في الأفق بعد اتفاقات الكاظمي وترامب

2020/08/23 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الكثير من الخلافات السياسية تلوح في الأفق بين مؤيد ومعارض لما اجراه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اتفاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبينا ان الكثير من الاتفاقات لايرغب الشعب بها.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الشعب وخاصة بعد قرار البرلمان الرافض للوجود الأميركي، فأنه لن يقبل بالاتفاق على تجديد التعاون مع القوات الاجنبية، حيث ان بيان الإدارة الأميركية المشترك يؤكد تجديد التعاون مع هذه القوات”.

وأضاف ان “خلافات سياسية تلوح في الأفق خاصة ان معظم الشعب العراقي يرفض شركة جنيرال الكتريك بعد فشلها في تطوير كهرباء العراق، في حين ان التعاقد معها مجددا سيشعل الفتيل من جديد”.

وبين ان “هناك صمت مريب من قبل البرلمان على زيارة الكاظمي، حيث ان ما اجري من تفاهمات حتى وان كان بعضها لمصلحة العراق لكنها ستجعل البلد يدخل ضمن سياسة المحاور”.



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