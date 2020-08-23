وزير النقل : توجه لخفض اسعار تذاكر الخطوط الجوية العراقية

2020/08/23 | 09:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الاحد، ان الوزارة تعمل على تفعيل عقد مع شركة بوينغ وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد المبرم مع الشركة المذكورة والتي وضعت ضمن الخطط الستراتيجية للوزارة.وقال الشبلي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة , ان “العقد يتضمن تجهيز العراق بالطائرات خلال […]

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