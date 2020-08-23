ترامب يعلن اليوم عن اختراق علاجي كبير لفيروس كورونا

2020/08/23 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن البيت الابيض :" ان الرئيس ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاحد لمناقشة اختراق علاجي كبير لفيروس كورونا.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كايلي ماكناني، في تصريحات صحفية :" ان اليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الانسانية الامريكية، وستيفان هان، رئيس ادارة الغذاء والدواء سيحضران المؤتمر .



وكان الرئيس الامريكي اتهم في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الامريكية بتعمد تأخير انتاج لقاح ضد "كوفيد-19" الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة ايجاد لقاح للوباء لانقاذ الارواح.وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، امس السبت، "ان الدولة العميقة، او مهما يكن في ادارة الغذاء والدواء الامريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الادوية الحصول على اشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات.



من الواضح انهم يأملون في تأخير انتاج اللقاح الى ما بعد 3 / تشرين الثاني / وهو موعد الانتخابات الرئاسية.يشار الى ان اعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوزت 170 ألف حالة وهو الرقم الاعلى في العالم./انتهى3

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