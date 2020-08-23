العمليات المشتركة تعلن أن التحالف الدولي يعتزم سحب قواته من قاعدة التاجي

2020/08/23 | 09:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن التحالف الدولي يعتزم سحب قواته من قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “قوات التحالف ستنسحب اليوم من قاعدة التاجي، وستجري عملية الانسحاب منها صباحا بحضور قيادات عسكرية من الطرفين”.وكان […]

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