كوسموس : طاقم المحطة الفضائية الدولية ينعزل في القسم الروسي بسبب تسرب للهواء

2020/08/23 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفضاء

المعلومة / بغداد ..انتقل الطاقم الروسي الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية، إلى القسم الروسي وأغلق الفتحات المؤدية إليه إثر اكتشاف تسرب للهواء على متن المحطة، حسبما أفادت وكالة الفضاء الروسية كوسموس .وقالت الوكالة في بيان ، إنه “تم إغلاق الفتحات في القسم الأمريكي وإغلاق الفتحة بين القسمين الأمريكي والروسي”.وذكرت الوكالة أن أفراد الطاقم سيمكثون في القسم الروسي حتى مساء الاثنين ليقوموا، مع خبراء مركزي إدارة التحليقات الروسي والأمريكي، بمراقبة الضغط في القسمين المغلقين من أجل تحديد مكان تسرب الهواء المحتمل.وفي وقت سابق، جرى إغلاق الفتحات المؤدية إلى وحدتين تابعتين للقسم الروسي ومركبة شحن ملتحمة بإحداهما.وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الطاقم أكد بقاء ضغط الهواء في الوحدتين الروسيتين بمستواه الطبيعي.وكان مصدر مطلع كشف ، أن طاقم المحطة الفضائية المكون من رائدي الفضاء الروسيين، أناطولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي كريس كاسيدي، يعمل على تحديد مكان تسرب بسيط للهواء تم رصده بواسطة الأجهزة التابعة للقسم الروسي.



وأوضح أن الخبراء يخططون لإغلاق وحدات المحطة واحدة تلو الأخرى من أجل تحديد مكان انخفاض ضغط الهواء بدقة.انتهى / 25م

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